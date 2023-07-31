نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الإثنين

حذر المسؤولون من ريح شرش نشط على الساحل الممتد من مساء اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا تصل سرعته إلى (25) عقدة. الساحل من رأس أجدير إلى سرت: – السماء صافية الى قليلة السحب. ريح شرش بشكل عام بينما يكون يتحول الى براني على ساحل زوارة وطرابلس سرعتـــه تتراوح ما بين (05-10) عقدة. ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر. البحر هادئ الى خفيف الموج ا. درجة حرارة سطح البحر ما بين (27-29) مْ. الرؤية جيدة وتكون متوسطة اخر الليل والصباح الباكر وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف على ساحل زوارة وطرابلس.

الساحل من الخليج إلى طبرق: السماء صافية الى قليلة السحب. ريح شرش بشكل عام ويكون يوم الغد غربي الى باش على ساحل شحات سرعته ما بين (05-20) عقدة ويصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة الى بومبا. ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر. البحر قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من درنة الى طبرق بينما يكون خفيف الموج على باقي الساحل. درجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ. الرؤية جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من درنة الى خليج بومبا بسبب سرعة الرياح.