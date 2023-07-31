الإصحاح البيئي ببلدية طرابلس المركز يحذر من السباحة في 5 مصايف ملوثة بمياه الصرف الصحي

ليبيا – أكد مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي ببلدية طرابلس المركز حسن الوصارة،وجود 5 مصايف ملوثة بمياه الصرف الصحي.

الوصارة وفي تصريحات خاصة لقناة التناصح”التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، قال:” خلال الأيام الماضية وبالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي سحبت عينات من 5 مصايف بطرابلس المركز، مصيف السندباد سابقا ونهاية مصيف برج أوليلة والمصيف المقابل لقصر الضيافة والمصيف المقابل لفندق باب البحر”.

ونوه إلى أن العينات أحيلت للمختبرات المختصة، وبيّنت نتائج التحليل أن هذه الشواطئ ملوثة بمياه الصرف الصحي،موضحا أن التلوث ناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج في البحر.

ولفت النظر إلى أن معالجة مياه الصرف قبل ضخّها في البحر من اختصاص شركة المياه والصرف الصحي،وهذا يعتبر حلا لمشكلة التلوث،مؤكدا أن الشركة تعاني من هذه المشكلة منذ فترة طويلة لوجود أعطال في محطات المعالجة.

وأضاف:” بناء على تلك النتائج قامت بلدية طرابلس المركز بوضع لافتات تحذيرية تفيد أن هذه الشواطئ محظورة وغير صالحة للسباحة”.

الوصارة حذر من أن الأضرار الناتجة عن السباحة في هذه الشواطئ هي:” الأمراض الجلدية خاصة عند الأطفال، وارتفاع درجة الحرارة، وقيء، وإسهال عند بلع هذه المياه”،داعيا إلى عدم السباحة في تلك الشواطئ والابتعاد عنها.