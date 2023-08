الداخلية تتهم تونس بطرد المهاجرين على إثر انتشال جثث 6 مهاجرين على حدود

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية انتشال حرس الحدود 6 جثامين مجهولة الهوية لمهاجرين غير نظاميين من الحدود الليبية التونسية.

وأوضحت الداخلية أن الجثث انتشلت خلال الـ24 ساعة الماضية، في المنطقة الممتدة من نقطة “ظهرة الخص” إلى نقطة “طويل طاهر” الحدودية، وذلك خلال قيام حرس الحدود بتمشيط المنطقة.

وتابعت الداخلية أن جثث المهاجرين تعود لجنسيات أفريقية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بحضور أعضاء النيابة العامة وفريق الإسعاف والطوارئ.

وذكرت الداخلية أن جهاز حرس الحدود يكثف من دورياته في القاطع الأمني الحدودي ‘العسة” لمنع تدفق ودخول المهاجرين الذين طردتهم السلطات التونسية وأجبرتهم على دخول ليبيا.

وفي مشاهد وروايات صادمة، تحدث مهاجر سوداني للأحرار عن تعرضهم للضرب والاعتداء وسوء المعاملة من قبل السلطات التونسية، قبل الوصول إلى الحدود الليبية.

يشار إلى أن منظمات حقوقية تتهم السلطات التونسية بالإساءة وضرب المهاجرين أثناء عملية طردهم نحو الحدود الليبية، بينما تنفي وزارة الداخلية هذه الاتهامات معتبرة إياها شائعات وافتراءات للمساس بصورة تونس.

المصدر: وزارة الداخلية + قناة ليبيا الأحرار

