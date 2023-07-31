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“الجهاني”: تصرفات بعض أعضاء البرلمان تقود لعرقلة الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد 

أخطر عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة والحكومة المنتهية والنواب بمخالفات رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان.

وقال الجهاني في تصريحات صحفية إن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس أعطى لنفسه وللجنة صلاحيات واختصاصات غير موجودة.

وأضاف أن رئيس اللجنة حدد رئيس هيئة الرقابة الادارية التي حتى اللحظة هي برئاسة سليمان الشنطي مشيراً أن التصرفات الفردية لبعض الأعضاء من خلال مواقعهم ولجانهم يتسببون بخلق المزيد من الانقسامات والتشظي.

ولفت أن هذه التصرفات تقود لعرقلة الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة لتقوم بمهامها على أكمل وجه وخاصة المناصب السيادية.

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البرلمان عصام الجهاني عضو مجلس النواب ليبيا

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الوطن الليبية

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