“الجهاني”: تصرفات بعض أعضاء البرلمان تقود لعرقلة الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة

الوطن| رصد

أخطر عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة والحكومة المنتهية والنواب بمخالفات رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان.

وقال الجهاني في تصريحات صحفية إن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس أعطى لنفسه وللجنة صلاحيات واختصاصات غير موجودة.

وأضاف أن رئيس اللجنة حدد رئيس هيئة الرقابة الادارية التي حتى اللحظة هي برئاسة سليمان الشنطي مشيراً أن التصرفات الفردية لبعض الأعضاء من خلال مواقعهم ولجانهم يتسببون بخلق المزيد من الانقسامات والتشظي.

ولفت أن هذه التصرفات تقود لعرقلة الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة لتقوم بمهامها على أكمل وجه وخاصة المناصب السيادية.