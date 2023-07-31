رطوبة عالية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 31 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية نسبياً, ولا تغير في حالة الطقس على باقي مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفى الصباح الباكر على المناطق من زوارة حتى طرابلس.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–34)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (35-40)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفى الصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-34)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-46)مْ .

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.