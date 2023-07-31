محلل سياسي ينتقد مدح بوجناح لصدام حفتر ويصفه بالخطير

انتقد المحلل السياسي محمد الهنقاري، مدح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان ابوجناح لصدام حفتر .

ونشر محمد الهنقاري عن مدح بوجناح لصدام حفترعبر صفحتة على موقع فيسبوك، :هذا الوزير خطر على السلم في المنطقة الغربية وخطر على المسار الديمقراطي”.

وكشف نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح عن لقاء أجراه مع صدام حفتر نجل خليفة حفتر، معتبرا أنّه شخصية محترمة.

أبوجناح وخلال فعاليات ملتقى حكماء ونخب فزان قال : «اليوم نبي نكون صريح؛ جلست مع صدام حفتر وهو شاب خلوق ومحترم جدا والإعلام شوهه»، وفقا لقوله.