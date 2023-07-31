الإصحاح البيئي: شواطئ بطرابلس ملوثة بمياه الصرف الصحي ولا تصلح للسباحة

حذر مدير إدارة الإصحاح البيئي طرابلس، حسن الوصارة، من تلوث الشواطئ بمياه الصرف الصحي وتسببها في أمراض جلدية وقيء وإسهال.

وقال الوصارة في تصريحات صحفية: “سحبنا عينات من 5 مصايف بطرابلس المركز، مصيف السندباد سابقًا ونهاية مصيف برج أوليلة والمصيف المقابل لقصر الضيافة والمصيف المقابل لفندق باب البحر، وأحيلت للمختبرات المختصة، وبيّنت نتائج التحليل أن هذه الشواطئ ملوثة بمياه الصرف الصحي”.

وأضاف “التلوث ناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج في البحر، فمعالجة مياه الصرف قبل ضخّها في البحر من اختصاص شركة المياه والصرف الصحي وهذا يعتبر حلا لمشكلة التلوث، والشركة تعاني من هذه المشكلة منذ فترة طويلة لوجود أعطال في محطات المعالجة”.

وتابع “بناء على تلك النتائج قامت بلدية طرابلس المركز بوضع لافتات تحذيرية تفيد أن هذه الشواطئ محظورة وغير صالحة للسباحة، والأضرار الناتجة عن السباحة في هذه الشواطئ هي الأمراض الجلدية خاصة عند الأطفال، وارتفاع درجة الحرارة، وقيء، وإسهال عند بلع هذه المياه”.