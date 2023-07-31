برلماني يخطر الجهات السيادية بمخالفات رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان

أخطر عضو مجلس النواب، عصام الجهاني النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة والحكومة والنواب بمخالفات رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان.

وقال الجهاني أن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس أعطى لنفسه وللجنة صلاحيات واختصاصات غير موجودة.

وأشار الجهاني الى أن رئيس اللجنة حدد رئيس هيئة الرقابة الادارية التي حتى اللحظة هي برئاسة السيد سليمان الشنطي.

ولفت عضو مجلس النواب، الى ان التصرفات الفردية لبعض الأعضاء من خلال مواقعهم ولجانهم يتسببون بخلق المزيد من الانقسامات والتشظي.

وأوضح الجهاني هذه التصرفات تقود لعرقلة الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة لتقوم بمهامها على أكمل وجه وخاصة المناصب السيادية.