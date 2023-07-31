برلماني ليبي : البعثة الأممية ضللت الرأي العام في بيانها الأخير

قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف ان البعثة الأممية ضللت الرأي العام في بيانها الأخير وتعرقل التوافق بين المجلسين للوصول للانتخابات.

وأشار الشريف الى أن البعثة الأممية لطالما عكرت الأجواء التوافقية بين النواب والدولة .

وأضاف الشريف :”تفاجئنا من البعثة كأي مرة سابقة تم فيها التوافق بين النواب والدولة بالتسرع في إصدار أحكام غير واقعية وغير حقيقية عبر بيانات”.

وأكد الشريف أن مجلس النواب لم يُعلن عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة مشيرًا الى أن هذا عاري عن الصحة.

وتابع عضو مجلس النواب :”نقول للبعثة ورئيسها عليكم أن تتوخوا المصداقية في بياناتكم وتصريحاتكم”.

ولفت الشريف الى أن هذه التصرفات ليست بغريبة على البعثة الأممية حيث سبق وتوافق المجلسين في 2017 بتونس وتجاهلت البعثة هذا الاتفاق ولم تعلن عن اجتماع لاستمراره.