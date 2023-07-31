موقع إيطالي: استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما في سبتمبر مقامرة خطيرة بوجود المليشيات

أكد موقع إيطالي، أن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما في سبتمبر مقامرة خطيرة بوجود المليشيات، مشددا على أن الوضع في ليبيا أبعد ما يكون عن الهدوء.

وقال موقع «ترو نيوز» الإيطالي، في تقرير، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “على الرغم من عدم وجود موعد رسمي حتى الآن، ستستأنف الرحلات المباشرة بين إيطاليا وليبيا في سبتمبر المقبل، وفقًا لما تم تسريبه من طرابلس، على الأقل فيما يتعلق بالجزء الغربي من البلاد، وهو الجزء الذي تسيطر عليه حكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث تعد روما حاليًا الدولة الغربية الوحيدة التي لديها سفارة تعمل بكامل طاقتها في العاصمة الليبية، وبالتالي ستكون أيضًا الدولة الغربية الوحيدة التي تستعيد الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا، ومع ذلك، فإن الطريق بعيد كل البعد عن السهولة، فالعوامل المجهولة تؤثر على السلامة والتنظيم الفعال للطرق الجوية الجديدة”.

رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالي في ليبيا

وأضاف الموقع “في طرابلس في الأيام الأخيرة، من بين آخرين، كان رئيس رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالي في ليبيا نفسه، بييرلويجي دي بالما حاضرًا. ولم تقتصر عمليات التفتيش على وجود جميع عناصر البنية التحتية والشروط اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية فحسب، بل شملت أيضًا موضوعات أخرى تتعلق بالتعاون في مجال النقل الجوي المدني، علاوة على ذلك، شاركت إيطاليا لسنوات في مشاريع تتعلق بإعادة إعمار مطار طرابلس، الذي دُمّر خلال الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة في عام 2014، وتحسين المطار الوحيد القابل للاستخدام حاليًا في طرابلس، وهو مطار معيتيقة”.

وتابع “سياسياً، من شأن هذا أن يبرهن على الخطوات التي قطعتها إيطاليا في الملف الليبي وتأثير روما على الاقتصاد الليبي. هذا النفوذ الذي لم يضعف إلا جزئيًا بسبب النشاط التركي، حيث أصبحت أنقرة الحليف العسكري الرئيسي لطرابلس في عام 2019، بينما تحدثت الحكومة الليبية صراحةً عن شهر سبتمبر باعتباره شهرًا لاستئناف الرحلات الجوية، من ناحية أخرى، لم ترد أي مؤشرات على هذا المعنى من روما. السبب يكمن في حكمة معينة من الحكومة الإيطالية، ليس على المستوى السياسي بقدر ما هو لأسباب عملية حصرية”.

خطر المقامرة

واستطرد “بشكل عام، يمكن القول أن استعادة الرحلات الجوية في وقت مبكر مثل شهر سبتمبر قد تكون مقامرة أو مغامرة حقيقية. الوضع في ليبيا أبعد ما يكون عن الهدوء. فميليشيات مختلفة تنشط على الأرض، ولا تزال الحكومة في طرابلس، على الرغم من التقدم الأمني، لا تسيطر بشكل كامل على المنطقة الغربية من البلاد”.

واستكمل “لا يتطلب الأمر الكثير، خاصة في طرابلس، لخلق لحظات توتر واشتباكات جديدة بين الميليشيات المختلفة. وعندما تندلع حرب العصابات في العاصمة الليبية، فإن البنية التحتية الأولى التي سيتم إغلاقها هي بالطبع المطار. تم إغلاق مطار معيتيقة عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وقاتلت مجموعات مختلفة عدة مرات للسيطرة على المنطقة المحيطة. لذلك، فإن شبح المقامرة الخطيرة ليس بعيدًا جدًا”.