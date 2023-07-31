اكتشاف شروخ بأحد أنابيب النهر الصناعي عند المحطة 42 في إجدابيا

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قال، جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن فريق الكشف والفحص والتدقيق التابع للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والجودة بالتعاون مع إدارة المشروعات، كشف عن وجود شروخ في الطبقة الخرسانية الداخلية لأحد الأنابيب عند المحطة 42 في إجدابيا.

وأفاد الجهاز، أن الكشف عن الشروخ جاء خلال إجراء فريق الكشف والفحص والتدقيق التابع للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والجودة بالتعاون مع إدارة المشروعات بالكشف على جميع الأنابيب الواقعة في نطاق الـ 500 متر في الاتجاهين المجاورين للأنبوب المتضرر بالمحطة رقم 41+460.

وأضاف، أن بعد تبيّن الشروخ تقرر إجراء أعمال الصيانة لها باتباع طريقة الشد اللاحق.

وقال جهاز النهر، إن شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء قامت بإجراء أعمال التعرية وباشر فريق الكشف التابع لمركز الحماية من التآكل بإجراء عمليات الفحص وتحديد أسباب التآكل، لافتًا إلى أن عمر الأنبوب تجاوز الثلاثون عامًا.

وتواصل شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء وبمتابعة مباشرة من فريق الإصلاحات بجهاز النهر الصناعي أعمال لحام الأنبوب البديل للأنبوب المتضرر بالمحطة رقم 41+460 في إجدابيا. وتعرض الأنبوب للانفجار الأيام الماضية نتيجة للتوصيلات غير الشرعية.