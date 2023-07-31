وليد اللافي: سنقدم لمواطنينا 113 خدمة إلكترونياً

ناقش وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وليد اللافي مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمعلومات، خطوات تنفيذ بوابة الخدمات الإلكترونية، والشبكة الحكومية الآمنة لتبادل المعلومات.

واطلع اللافي، في الاجتماع الذي عقد بمكتبه في طرابلس، الاثنين، على مشروع بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدم من الهيئة العامة للمعلومات، والذي يتضمن أكثر من 113 خدمة ذات أولوية ستقدمها أكثر من 30 وزارة إلكترونيا، ضمن خطة تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء، وفق بيانه.

وحضر الاجتماع، رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن عياد، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي برئاسة الوزراء أحمد الفيتوري.