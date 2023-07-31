الأطرش: الأحرار والحرائر عازمون على انتزاع حقهم الشرعي في تصحيح مسار ثورتهم

رأى سامي الأطرش، رئيس ما يعرف المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير، أن أحرار وحرائر ليبيا لا ينتظرون أي حلول من أحد، مشيرا إلى أنهم عاقدوا العزم على انتزاع حقهم الشرعي في تصحيح مسار ثورتهم مهما كلف ذلك من أثمان”، على حد وصفه.

وقال الأطرش، في منشور عبر «فيسبوك»: “الأحرار والحرائر عندما يمنحون الثقة والفرصة والأمانة ويخونها فلا تقم له قائمة بعد ذلك مهما كان لونه أو جنسيته”، بحسب تعبيره.

وأضاف “فلا ثقة لأي مندوب أو مبعوث مهما حاول وبناء عليه فأحرار وحرائر ليبيا لا ينتظرون أي حلول منكم وهم عاقدين العزم على انتزاع حقهم الشرعي في تصحيح مسار ثورتهم مهما كلف ذلك من أثمان”، وفقا لقوله.