باتيلي : مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إن “مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين”.

تصريحات باتيلي جاءت خلال مشاركته، بطرابلس، في ملتقى حكماء ونخب منطقة فزان (جنوب غرب)، والذي شارك فيه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، وعدد من الوزراء بالحكومة بحسب قناة ليبيا الأحرار (خاصة).

وأضاف باتيلي “لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة، وعندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد وأن من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك”.

وأشار باتيلي وفق المصدر نفسه: “نحن لسنا هنا لمحاباة أي أحد وعلى القادة الليبيين الذهاب مباشرة للانتخابات من أجل السلام والاستقرار داعيا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد”.