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لنقي: الحل في ليبيا ليس لدى عبد الله باتيلي 

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون من داخلها، فلن يستطيع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أو غيره تقديم حل لليبيا.

لنقي وفي تصريح صحفي، ذكر أنّ ماتقوم به البعثة البعثة الأممية في الوقت الحالي سببه الانقسامات السياسية والعسكرية و تخاذل النخب السياسية والأمنية في توحيد كلمتهم على الحفاظ على إستقلال البلاد و منع التدخلات الاجنبية.

الجدير بالذكر أنّ المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي صرح في وقت سابق أنّ مستقبل البلاد يجب أن لا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، وأنّه يتوقف على طموحات المواطنين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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