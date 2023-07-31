المنفي: المجلس الرئاسي مستمر بأداء دوره لتحقيق إرادة الشعب الليبي

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن المجلس “مستمر في أداء دوره الوطني وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته”.

تصريحات المنفي جاءت خلال لقائه بطرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وذكر البيان أن المنفي “أكد على أن المجلس الرئاسي مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته، وهو ما نعبر عنه ونجسده من خلال كل المنابر الدولية والإقليمية”.

وأفاد بأن “باتيلي أحاط المنفي بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأضاف أن ذلك يأتي “تأسيساً على مخرجات لجنة 6+6، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 الذي استضافته مدينة بنغازي (شرق) الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين (تكونت عام 2020 وتضم بعثة الأمم المتحدة وممثلين من الاتحاد الإفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر”.