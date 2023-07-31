“بوزلاعة” يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية خلق مناخ مناسب لكرة القدم الليبية

بحث وزير الرياضة بحكومة الدبيبة، عبد الشفيع بوزلاعة الجويفي، مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، خلق مناخ مناسب لكرة القدم الليبية.

وقال بيان صادر عن منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الدبيبة: “الاجتماع بحث الاستحقاقات القادمة في مختلف المسابقات والبطولات وتهيئة ظروف النجاح أمام المنتخبات الوطنية”.

وأضاف البيان “تطرق اللقاء، إلى ملف اتحاد الكرة والحكم القضائي الأخير الصادر ضده، والتأكيد على وضع حلول مناسبة لكل للمشاكل المترتبة عليه وفقا للقوانين، وذلك لخلق مناخ مناسب لكرة القدم الليبية”.