عقب سقوط قتيلين.. عضو بلجنة المصالحة يوضح تطورات الاوضاع في غريان

أوضح عضو لجنة المصالحة في مدينة غريان علي الشتيوي عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة مساء أمس الأحد، بين قوة دعم الاستقرار والغرفة المشتركة غريان، نتج عنها وفاة شخص.

وأكد الشتيوي في تصريحات نشرتها منصة فواصل، إحالة ملف النزاع إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، قال مدير مستشفى غريان التعليمي في ليبيا خالد زويط في تصريح لـ RT يوم الأحد، إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران في اشتباكات وقعت بمدينة غريان شمال غربي البلاد.