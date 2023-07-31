وزارتا الخارجية والحكم المحلي تبحثان آليات التعامل المهني مع المنظمات الدولية

بحثت وزارة الخارجية مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية آليات التعامل المهني مع المنظمات الدولية وبرامجها المنفذة في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الاثنين وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة مناقشة بعض الملفات المرتبطة بالتعاون الدولي لوزارة الحكم المحلي وتطوير مسارات التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات عمل الوزارة، وسُبل الرفع من مستوى التنسيق بين الوزارتين.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحديد آليات للتعامل المهني مع المنظمات الدولية وبرامجها المنفذة في ليبيا وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمهنية، ووفقاً لما يحدده الجانب الليبي من احتياجات.