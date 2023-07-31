المنقوش: الشفافية والمهنية محور مباحثاتي مع بدر التومي

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش ظهر اليوم الاثنين وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بمقر الوزارة.

ناقش اللقاء بعض الملفات المرتبطة بالتعاون الدولي لوزارة الحكم المحلي وتطوير مسارات التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات عمل الوزارة، وسُبل الرفع من مستوى التنسيق بين الوزارتين، بحسب بيان المنقوش.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحديد آليات للتعامل المهني مع المنظمات الدولية وبرامجها المنفذة في ليبيا وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمهنية، ووفقاً لما يحدده الجانب الليبي من احتياجات، وفق البيان.