وزير الاقتصاد يعتمد 16 مشروعا استثماري للقطاع الخاص

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عدد 16 مشروعا استثماري للقطاع الخاص بمناطق مختلفة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن مراسم التوقيع على المشاريع جرت بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ومديرو الإدارات والمكاتب المختصة.

وتختص المشاريع المعتمدة لصالح عدد من الشركات المحلية بمجالات صناعة وتعبئة المواد الغذائية، صناعة مواد البناء، الاستثمارات السياحية، صناعة الرخام، صناعة الكرتون والورق، صناعة زجاج السيارات، ومن المقرر تنفيذها تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

ووجّه الوزير مجلس إدارة الهيئة بتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي بما يُسهم في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع قطاع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.