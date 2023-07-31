بوراس: بيان البعثة الأخير يشكل انسداداً سياسياً وقوة قاهرة أمام الحلول الأخرى

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس على الصدام الأخير بين مجلس النواب والبعثة الأممية.

بوراس قالت في تصريح لمنصة “فواصل” إن رهان البعثة أمام الليبيين والمجتمع الدولي على فشل المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة والذهاب إلى لجنة رفيعة المستوى هو أحد أسباب الصدام بين النواب والبعثة الأممية.

وأشارت إلى أنه لم يكن في حساب أي طرف حتى البعثة الأممية توافق مجلسي النواب والدولة على مخرجات جديدة.

ولفتت إلى أن البعثة أيضاً لا تختلف عن مجلسي النواب والدولة، فهي تريد كل عام أو عامين تشكيل لجنة حوار جديدة باسم جديد، ومجلسين يشكلان حكومة جديدة.

وبيّنت أن بيان البعثة الأخير يشكل انسداداً سياسياً وقوة قاهرة أمام الحلول الأخرى وتبقي الوضع على ما هو عليه إلى ما لا نهاية.

وأضافت “لو تحدثت البعثة في بيانها أكثر صراحة، ودعت كل الأطراف لتوحيد السلطة التنفيذية بين حكومة الاستقرار وحكومة الوحدة الوطنية، أفضل من بيان اللا حل”.

ورأت أن هذا الطرح من قبل البعثة والدول الداعمة للبيان هو موقف لتعطيل مسار الانتخابات المرتبطة بتوحيد السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لمشروع “مستفيد” أن يحل محل صراع التداول على السلطة، وذلك من خلال لجنة المجلس الرئاسي المعنية بتوزيع إيرادات النفط والاتصالات وغيرها من الصناديق الاستثمارية، أي مرحلة الصراع على المال العام برعاية أممية.