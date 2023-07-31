لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي تقدم استراتيجية لتطوير أداء المصرف

الوطن|متابعات اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ووحدة المساهمات بمصرف ليبيا المركزي. وناقش الاجتماع أوضاع المصرف الليبي الخارجي ومتابعة أدائه، وتطورات الأسواق الدولية والعلاقة بالمراسلين وإقفال الحسابات الختامية وملاحظات إدارة الرقابة على المصارف والنقد . وقدمت لجنة الإدارة خلال الاجتماع إحاطتها حول استراتيجيتها لتطوير أداء المصرف.

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