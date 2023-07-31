اللافي يبحث تنفيذ الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل المعلومات

ناقش وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمعلومات، خطوات تنفيذ بوابة الخدمات الإلكترونية، والشبكة الحكومية الآمنة لتبادل المعلومات.

وبينت منصة “حكومتنا” أن اللافي اطلع خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه في العاصمة طرابلس، الاثنين، على مشروع بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدم من الهيئة العامة للمعلومات، والذي يتضمن أكثر من 113 خدمة ذات أولوية ستقدمها أكثر من 30 وزارة إلكترونيا، ضمن خطة تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء.

وحضر الاجتماع، رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن عياد، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي برئاسة الوزراء أحمد الفيتوري.

وكان رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، أصدر في ديسمبر الماضي، المنشور رقم 16، بشأن تنفيذ الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، بحيث تتولى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات إعداد وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات لضمان حماية وسرية البيانات الحكومية.