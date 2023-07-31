زهيو: على القوى السياسية الليبية التحرك لاستعادة الارادة الوطنية المسلوبة

ليبيا – اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، أن ردود الفعل الدولية وعلى رأسها موقف بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة 3+2 الاخيرة، مواقف محيرة وغير واضحة إذا تم اخذها بحسن النوايا وان كانت السياسة لا تعترف بالنوايا الحسنة.

زهيو قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “يقول المثل الشعبي ( لا ترحم لا تخلي رحمة ربي تنزل ) وهو ما ينطبق على المجتمع الدولي الذي يشاهد المشهد الليبي المتأزم وحالة الانقسام التي عصفت بالبلاد وتعطل الانتخابات اضافة لشلل عام عم البلاد دون ان يتحرك ساكنًا ويكتفي فقط بالبيانات الخجولة والمواقف الباهتة والحرص على استمرار هذا الوضع على ما هو عليه”.

وأشار إلى أنه في المقابل يرفض كل التصورات والمعالجات التي تطرح من الاطراف الليبية دون تقديم البديل المقنع.

ولفت إلى أن عبد الله باتيلي لم يفعل شيء طوال مدة ولايته ولن يفعل شيء في آخر شهرين متبقية له في ولاية البعثة، ولهذا هم حريصين على بقاء هذا الوضع في حالة الجمود حتى انتهاء ولاية البعثة والنظر بعد ذلك في تجديد ولايته لعام آخر او تسمية مبعوث جديد.

ودعا القوى السياسية الليبية للتحرك العاقل والفعال لاستعادة الارادة الوطنية المسلوبة وعودة القرار الوطني والملكية الليبية للحل.