“الرقابة الإدارية” تحدد وقت الانتهاء من استكمال المبنى الإداري الحديث بمنطقة الفرناج

الوطن| متابعات

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، صباح اليوم بمكتبه، مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيته”، وبحضور مدير مكتب الرئيس “محمد اشبيعان”، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات “مراد الحسناوي”، الاتفاق المبرم بين الهيئة والجهاز بشأن تنفيذ المبنى الإداري الحديث للهيئة بمنطقة الفرناج بمواصفات عالية استعداداً لوضع المشروع موضع التنفيذ.

واطلع المجتمعون، في حضور اللجنة الفنية الموكل إليها وضع فكرة تصميم المشروع، على رسومات وتصميم المبنى الإداري الجديد والمباني التابعة له، والتي ستغطي مساحة 43.000 مترا مربعا؛ حيث تم الاتفاق على المدى الزمني المزمع خلاله الاستمرار في عملية التنفيذ والانتهاء.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التقيّد بالمدى الزمني المتفق عليه وسرعة الإنجاز، والاستعداد لصيانة الفروع المستهدفة بالصيانة وفق الآجال المحددة.