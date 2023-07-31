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شركة الكهرباء: توزيع فلاتر على 4 محطات

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صرف فلاتر من مخازن الشركة الرئيسية إلى كل من محطة كهرباء الخمس ومحطة كهرباء جنوب طرابلس وشمال بنغازي والزويتينة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار متابعة عمل كفاءة محطات الإنتاج وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وفي سياق منفص تتواصل في مدينة سبها أعمال الصيانة في كافة المدن والمناطق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في الجنوب حيث قامت فرق الصيانة بدائرة الجهد المتوسط سبها بإجراء أعمال صيانة لمحطة سبها كم 18 جهد 66/11 ك.ف.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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