مالطا توداي: أسرة القتيلة غريتش تقاضي سلطات فاليتا لتبرئتها ليبي متورط بالجريمة

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن مساع من أسرة القتيلة “سيون غريتش” لمقاضاة سلطات فاليتا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن مرد هذه المساعي تعويض الأسرة عن تبرئة قتلة ابنتهم بعد أن تم طعنها 17 مرة وتركت لتموت في حقل، متطرقًا لتحقيق فاشل استمر لـ18 عامًا أدى في النهاية إلى تبرئة ليبي وتونسي متورطين في جريمة القتل.

ونقل التقرير عن أفراد الأسرة تأكيدهم مرور قرابة العقدين على مقتل “غريتش” رافقها تحقيق شابته أوجه قصور في جوانبه الجنائية وتلك المرتبطة بالملاحقات القضائي لليبي إسماعيل حبيش ذو الـ52 عاما والتونسي فايق المحواشي البالغ من العمر 55 سنة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى إدانة حبيش وحده بتهمة استخدام سيارة مسروقة وتبرئته من القتل العمد.

ترجمة المرصد – خاص