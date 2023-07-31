الدواء الهندي "قاتل الأطفال".. ما حقيقة وجوده في العراق؟

حالة من الذعر أصابت المهتمين بالشأن العراقي، بعد تقرير “صادم” من موقع بلومبرغ، كشف الجمعة، أن اختبارا أجرته مؤخرا أظهر وجود دواء هندي لعلاج حالات البرد لدى الأطفال يباع في العراق “ملوث بمواد كيميائية سامة”.

ما خطورة هذا الدواء؟

منظمة الصحة تتحرك

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، سارة شيبارد، في رسالة بعثتها بالبريد الإلكتروني هذا الأسبوع إن العراق يواصل “محاولة الحصول على عينات لتأكيد أو نفي ما إذا كان هذا المنتج موجود أو معروض للبيع”.

وتبين أنه من أجل إصدار تنبيه يجب أن تقتنع منظمة الصحة العالمية والدولة العضو فيها (العراق) بأن المنتج كان بالفعل معروضا للبيع في مكان محدد”.

وتابعت شيبارد: “سنصدر تنبيها بمجرد حصولنا على تأكيد للمعلومات من العراق”.

أصل الدواء

وهذه هي المرة الخامسة خلال عام التي تتوصل فيها الاختبارات إلى أن احتواء أدوية هندية على مستويات عالية من مادة “غلايكول الإيثيلين”.

بالإضافة إلى الحالات المكتشفة في غامبيا وأوزبكستان، حددت اختبارات أجرتها مختبرات حكومية منتجات ملوثة أخرى من نفس المصدر في جزر مارشال وليبيريا، على الرغم من عدم حصول أية وفيات مرتبطة بهذه الأدوية حتى الآن.

رد نقابة الصيادلة في العراق

كشفت نقابة الصيادلة العراقية، عن حقيقة انتشار مادة في دواء للبرد تؤدي إلى تلف العديد من أعضاء الجسم وتقود إلى الوفاة.

قال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، السبت إن “مادة الداي اثيلين غلايكول ممنوعة من العراق منذ نحو 25 عاما، ولا تقبل هذه المادة كمادة حافظة تضاف إلى بعض الأشربة”. وفق ما نقلت شبكة رووداو الإعلامية.

وأضاف: “هذه المادة تؤثر على الكبد وتتسبب في حموضة الدم، وتؤدي إلى تلف وتوقف الكلى ثم الوفاة، وليس غريباً على أي إنسان عديم الضمير أن يدخل هذه المادة إلى العراق بصورة غير مشروعة من أي مكان”.

كما أكد “ربما تكون هنالك وفيات، لكن الطب الشرعي لم يثبت لنا هذا الموضوع أو حدوث وفيات بشكل كبير”، معتبرا أن “وجود هذه المادة في أي مستحضر صيدلاني جريمة”.