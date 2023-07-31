المنفي يلتقي دبلوماسيين ليبيين لمتابعة عملهم بالخارج

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الإثنين، مندوبة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف لمياء بوسدرة، وسفير ليبيا لدى قطر محمد اللافي، وسفير ليبيا لدى جزر القمر عبدالحليم الشهيبي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي في إطار متابعته عمل السفراء بالخارج.

وفي سياق منفصل عقد رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات.