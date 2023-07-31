ريفيرا: إرسال قاطرة تركية الصنع لصالح المنطقة الحرة مصراتة

ليبيا – كشف موقع “ريفيرا” البريطاني المعني بأخبار الملاحة البحرية عن إرسال قاطرة مرافقة لميناء مصراتة البحري بعد الانتهاء من تصنيعها عبر شركة تركية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد قيام شركة “ميد مارين” التركية ببناء القاطرة الجديدة لصالح المنطقة الحرة مصراتة بارتفاع 28 مترا في مايو الفائت بقُطر 13 مترا وغاطس بعمق 6 أمتار وقوة سحب تبلغ 85 طنا وبسرعة قصوى تبلغ 12 عقدة فضلا عن اتساعها لـ8 أفراد.

ووفقا للتقرير سيتم تشغيل القاطرة لتلبية احتياجات الخدمات البحرية المتزايدة للميناء والمنطقة الحرة في مدينة مصراتة المتمثلة في مناولة السفن والقطر الساحلي والآخر للأغراض العامة ناقلا عن رئيس تطوير الأعمال في “ميد مارين” “كان سيشي أوغلو”.

وقال “أوغلو”:”نحن قادرون على تصميم وتصميم وبناء وتجهيز مشاريع القاطرات لدينا لتلبية الاحتياجات الحصرية للمشغل” فيما أبدى رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة محسن السقوطري وجهة نظره بالقول:”تم تصميم زورق القطر “ميد-أي2885″ بشكل مثالي لتلبية أعلى المعايير الدولية”.

وتابع “أوغلو” قائلا:”ومن المؤمل أن تلبي هذه القاطرة جميع المتطلبات والتوقعات التي تخدم المنطقة الحرة مصراتة أثناء عمليات الميناء فضلا عن ضمانها معايير السلامة الملاحية للسفن أثناء دخولها وخلال قيامها بعمليات المناورة والرسو وفك الأخير”.

ترجمة المرصد – خاص