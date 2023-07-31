الوكالة الأمريكية للتنمية: ندعم مشروعات الطرق والطاقة والصحة في ليبيا

قال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، جون كارديناس، إن الوكالة تعمل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص لتعزيز الاستقرار ودعم الشعب الليبي.

وأشار بحسب مقطع فيديو منشور على صفحة السفارة الأمريكية لدى ليبيا بموقع فيسبوك، أمس الأحد، إلى تعاونها مع المجالس البلدية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى المشروعات التي تدعمها الوكالة مثل إصلاح الطرق وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن بناء الملاعب وترميم الأسواق وإقامة مراكز عمليات طوارئ صحية.

وأوضح كارديناس أن هناك مساعدات من أجل زيادة توليد الطاقة الكهربائية وإدماج الطاقة المتجددة، وتخفيض الاستهلاك لضمان استمرار تدفق الطاقة في البلاد لسنوات.

وتطرق إلى المشروعات في الجنوب قائلاً إن الوكالة ساعدت مع شركائها في مرزق في توفير طاولات ومعدات للمدارس لضمان الارتقاء بتعليم التلاميذ هناك، كما وفرت مليون دولار من المساعدات لترميم مطار سبها لضمان ربط الجنوب بباقي المناطق.