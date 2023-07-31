بلدية سرت تكرم الطلبة الأوائل بالشهادتين الإعدادية والثانوية

أقام المجلس البلدي لبلدية سرت اليوم الاثنين احتفالية بالمدينة لتكريم الطلبة العشرة الأوائل بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023م.

وأعلن عميد بلدية سرت مختار المعداني يوم 31 يوليو من كل عام هو يوم تكريم المتفوقين الأوائل بسرت

وبين مدير ادارة الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل أنه جرى خلال الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار التفوق أولا تكريم 38 طالبا وطالبة منهم عشرة طلبة في المجال الأدبي وعشرة طلبة في المجال العلمي وأربع عشرة طالبا في مرحلة التعليم الأساسي وأربع طلبه في مجال العلوم الدينية.

وحضر الاحتفالية عميد بلدية سرت مختار المعداني وأعضاء المجلس مخلوف حامد وصالح عيادة وهنية ابوخريص ومراقب التربية والتعليم بالبلدية ووكيل ديوان بلدية سرت وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومدير إدارة الإعلام بالبلدية ونقيب المعلمين بسرت ومدراء مكاتب الخدمات التعليمية سرت والصلول أبوهادي ومدراء مكاتب وأقسام المراقبة والمؤسسات التعليمية وأولياء أمور الطلبة والطالبات المكرمين الأوائل.

كما كرمت الأسرة التربوية والطلاب عميد بلدية سرت بدرع الوفاء والتميز.