الأمين: على الحكومة اللبنانية اطلاق سراح هانيبال فضعف ليبيا اليوم لن يدوم إلى الأبد

ليبيا – قال المترشح الرئاسي فضيل الأمين، إن “الاختطاف الاجرامي” للمواطن الليبي هانيبال القذافي والمعاملة الظالمة على أيدي مختطفيه في لبنان والمعاناة الصحية خاصة بعد اضرابه عن الطعام بسبب ذلك أمر لا يمكن قبوله أو الرضى به من قبل أي مواطن ليبي ولا أي شخص أو مؤسسة تؤمن بحقوق الانسان الاساسية.

الأمين أضاف في تغريدة له على منصة “تويتر” “الشخص بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة. التلاعب بأرواح البشر لاغراض سياسية بغيضة أمر يجب أن يرفضه الليبيون بغض النظر من مشاربهم او مواقفهم السياسية”.

واعتبر أنه لا شماتة في الظلم ولا رجولة في غياب المرؤة، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى اطلاق سراح هانيبال فضعف ليبيا اليوم لن يدوم إلى الأبد بحسب قوله.