ليبيا الان

“حفتر” يطلع على آخر أعمال الصيانة والتطوير في مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي اليوم الاثنين، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش، إن المشير خليفة حفتر أطلع خلال اللقاء على آخر أعمال الصيانة والتطوير في مدينة بنغازي.

وأثنى المشير خليفة حفتر، على الجهود المبذولة في مدينة بنغازي من إعمار وصيانة للمباني والطرق والمرافق الخدمية.

Trending

ليبيا.. قرار بتطبيق معايير “GS1” ووضع باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الطبية
Trending

النهر الصناعي الليبي: إصلاح خط مياه “أجدابيا _ بنغازي” سيستغرق 20 يوما






المقال السابقليبيا.. وزيرا الخارجية والحكم المحلي يبحثان مسارات التعاون مع المنظمات الدولية


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك