“حفتر” يطلع على آخر أعمال الصيانة والتطوير في مدينة بنغازي

التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي اليوم الاثنين، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش، إن المشير خليفة حفتر أطلع خلال اللقاء على آخر أعمال الصيانة والتطوير في مدينة بنغازي.

وأثنى المشير خليفة حفتر، على الجهود المبذولة في مدينة بنغازي من إعمار وصيانة للمباني والطرق والمرافق الخدمية.

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