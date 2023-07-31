حماد يوجه بصرف مستحقات بلديات المنطقة الغربية وحل مشاكلها

أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تعليماته بحلحلة مشاكل بلديات المنطقة الغربية وصرف كافة المستحقات المالية لها بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة الليبية مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير المواصلات عبد الحكيم الغزيوي، بحضور أعضاء مجلس النواب علي أبو زريبة ومحمد الواعر، وعدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة كافة المشاكل والمختنقات التي تعاني منها بلديات بئر الغنم، المنشية بالجميل، بوصرة، الزاوية الوسط، الماية والمطرد.

وفي هذا الصدد أصدر رئيس الوزراء تعليماته بحلحلة كافة مشاكل ومختنقات هذه البلديات بشكل عاجل، ودعم الباب الثاني بشكل فوري وصرف كافة المستحقات خلال الفترة القادمة، إضافة إلى دعم مشاريع الطرق المستعجلة في أسرع وقت ممكن.