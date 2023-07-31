استنادا على حكم بطلان الانتخابات.. الزروق يُمهل الشلماني 7 أيام لتسليم مهامه كرئيس لاتحاد كرة القدم

العنوان-طرابلس

وجه، جمال الزروق، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية خطابا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم أبلغه من خلاله بالحكم الصادر ضده تحت رقم 2022/95 في الدعوة القضائية 2021/408، والقاضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، مُطالبا إياه بتسليم مهامهم في غضون 7 أيام.

يأتي ذلك عقب يوم واحد من اجتماع وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، والذي تصدرت أجندته ملف قضية الحكم القضائي الصادر بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وجرى خلال الاجتماع التطرق لأهمية إيجاد حل مناسب وفق القوانين واللوائح، وبما يضمن خلق مناخ مناسب يضمن استمرار عجلة كرة القدم الليبية.

وكان الوسط الرياضي يترقب منذ شهرين خطوات في هذه القضية، بعد صدر حكم قضائي نهائي ببطلان الانتخابات، بعد عامين من التدوال في المحاكم المحلية.

وفي يونيو الماضي، أصدر القضاء الليبي حكماً نهائياً في قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث قررت محكمة الاستئناف بطلان انتخابات اتحاد الكرة الليبي التي جرت قبل عامين، وهو حكم نافذ.

يأتي ذلك بعد عامين من المرافعات والمحاكم في القضية الشهيرة التي تقدم بها المحامي أنور الطشاني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، وإبراهيم شاكة المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

والقضية مرفوعة بشكل مشترك من إبراهيم شاكة بسبب طعنه في صحة ونزاهة الانتخابات، وأنور الطشاني بسبب منعه من دخول الانتخابات أساساً، والتي فاز بمقعدها رئيس اتحاد الكرة الحالي عبدالحكيم الشلماني.