همومه: مسار باتيلي المقبل محفوف بالمخاطر وعلى الأقل سيواجه الكثير من العقبات

ليبيا – رأى الباحث في الشأن السياسي، عيسى همومه، أن عبد الله باتيلي كان يبحث عن شركاء محليين يمكنهم فرض واقع جديد بمساعدته في إقصاء مجلسي النواب والدولة.

همومه قال في تصريح لموقع “العربي الجديد”، إنه باعتبار فراغ الساحة من القوى السياسية والاجتماعية القوية، فلم يكن من خيار أمام باتيلي إلا دعم لجنة 5+5 العسكرية المشتركة وتوسيع أعمالها بضم عدد من القادة العسكريين والأمنيين.

واعتقد أن رهان المبعوث الأممي على هؤلاء سيكون خاسراً بسبب غياب الثقة التامة بينهم، فقادة الغرب يدركون أن خليفة حفتر لا يرغب في شركاء معه وقد حشد قوته لقتالهم، وهو اعتقاد صحيح بالنظر لقرارات وتصرفات حفتر.

كما تساءل الباحث: “من هي الأطياف التي سيشركها باتيلي في المسار التفاوضي المقبل ومن ممثلوها، بيان البعثة يقول إن باتيلي مستمر في لقاء المؤسسات والأطراف الليبية، لكننا لم نرَ إلا لقاءاته مع مجلسي النواب والدولة وحفتر ورئيس الحكومة في طرابلس والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وهم أنفسهم القادة الحاليون”.

ورأى أن باتيلي يستشعر مخاطر الفراغ في المشهد، ولذا يدرك أنه لن يستطيع تجاوز المجلسين وكل ما يحاوله هو محاصرتهما: فمن جانب يتمسك بقوانين لجنة 6+6 التابعة للمجلسين، ومن جانب يطالب بضرورة تعديلها لتكون قابلة للتنفيذ ويضغط من أجل توسيع دائرة المشاركة في عملية إجراء التعديلات التي يطلبها حتى تصبح القوانين وثيقة تمثل اتفاقاً سياسياً جديداً.

وأشار إلى أن مسار باتيلي المقبل محفوف بالمخاطر وعلى الأقل الكثير من العقبات.

واعتبر همومه أن من بين العقبات الجديدة التي ستعترض طريق المبعوث الأممي، أنه أضاف معرقلاً جديداً إلى جانب مجلسي الدولة والنواب، والمقصود حكومة الدبيبة الذي لن يسلّم السلطة بسهولة وعمل طيلة الفترة الماضية على تمكين وجوده لدى شركاء إقليميين باتوا يرتبطون معه بمصالح كبيرة كتركيا أولاً وإيطاليا ثانياً.

وأفاد أن “الدبيبة أجرى أخيراً اتصالات مع مصر أيضاً بسبب تحسن العلاقات المصرية التركية، من دون أن ننسى أنه رجل براغماتي قبِل بأن يتفاوض مع حفتر لعقد صفقات من تحت الطاولة، وسمحت له خزينة الحكومة بالحصول على نفوذ واسع داخل المجموعات المسلحة القوية في طرابلس وغرب البلاد”.

وشدّد همومه على أن الدبيبة لا تزال لديه أوراق قوية يمكن أن يلعبها مثل أن يجري تعديلات وزارية على حكومته لقبول من يرغب مجلسي النواب والدولة في تعيينهم وزراء في حقائب هامة، مقابل إزالة الحكومة المنافسة له، معرباً عن اعتقاده بأن مسار باتيلي سيكون حليفه الفشل وقتها.