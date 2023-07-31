ليبيا.. وزيرا الخارجية والحكم المحلي يبحثان مسارات التعاون مع المنظمات الدولية

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بمقر الوزارة في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن اللقاء ناقش بعض الملفات المرتبطة بالتعاون الدولي لوزارة الحكم المحلي وتطوير مسارات التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات عمل الوزارة، وسُبل الرفع من مستوى التنسيق بين الوزارتين.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحديد آليات للتعامل المهني مع المنظمات الدولية وبرامجها المنفذة في ليبيا وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمهنية، ووفقاً لما يحدده الجانب الليبي من احتياجات.

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