“حماد” يصدر تعليماته بحلحلة مشاكل بلديات المنطقة الغربية وصرف المستحقات المالية لها

الوطن/متابعات

عقد رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اجتماعًا موسعاً مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير المواصلات م. عبد الحكيمالغزيوي، بحضور أعضاء مجلس النواب علي أبو زريبة ومحمد الواعر، وعدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل والمختنقات التي تعاني منها بلديات بئر الغنم، المنشية بالجميل، بوصرة، الزاوية الوسط، الماية والمطرد.

وفي هذا الصدد أصدر حماد تعليماته بحلحلة كافة مشاكل ومختنقات هذه البلديات بشكل عاجل، ودعم الباب الثاني بشكل فوري وصرفكافة المستحقات خلال الفترة القادمة، إضافة إلى دعم مشاريع الطرق المستعجلة في أسرع وقت ممكن.