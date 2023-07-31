وزير مواصلات الدبيبة: قطر من أوائل الداعمين لليبيا ونرحب بشركاتها الاستثمارية

إستقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد سالم الشهوبي صباح اليوم الاثنين بمكتبه عبدالله بن مبارك المري القائم بالأعمال بسفارة دولة قطر المعتمد لدي دولة ليبيا ، بحضور وكيل شؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي و مدير مكتب التعاون الفني بديوان الوزارة عادل بخيت إبراهيم .

كانت كلمات الترحيب من الوزير هي افتتاحية اللقاء ، مشيدا بالعلاقات العريقة بين البلدين وان دولة قطر كانت و لا تزال من اهم و اكثر الدول الداعمة و المساندة لدولة ليبيا منذ بدء ثورة فبراير, وكانت المحاور المهمة بالاجتماع حول الاتفاقية بين مصلحة الطيران المدني و هيئة الطيران القطري ، كما تم الحديث عن الخطوط القطرية وايضا حول اللجنة المشتركة الليبية القطرية و اخر مستجدات اللجنة و التي يرأسها وزير المواصلات وكذلك المحور الاستثماري القطري الذي اشاد به الوزير بأن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمارات و ان حكومة الوحدة الوطنية ترحب بدخول الشركات الاستثمارية القطرية للمساهمة في شتى المجالات، وفق بيانه.

وفي الختام شكر الوزير، القائم بالأعمال على هذه الزيارة و التواصل لمصلحة البلدين .