شركة الكهرباء: تركيب وشحن محطة بدائرة توزيع القبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية بدائرة توزيع القبة التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر أنهت أعمال تركيب وشحن محطة جاهزه ( بكج 1000ك ف أ ) فى حي الــــ 300.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تركيب شبكة ضغط منخفض أرضية كاملة ضمن تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية وضمان استمراريتها.

وفي سياق منفصل أجرى فنيو ومهندسو قسم الصيانة التنبؤية التابعة لدائرة الجهد المتوسط سرت بإجراء الاختبارات على غاز SF6 لخلايا جهد 30 ك.ف داخل محطة الجامعة جهد 11/30 ك . ف .