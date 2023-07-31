مدير ميناء طرابلس: نعمل على تسيير رحلات إلى موانئ دولية أخرى على غرار تركيا

ليبيا – أكد مدير ميناء طرابلس مصباح حبيبي،وصول سفينة كافالاي عقب رحلتها الأخيرة لميناء إسطنبول-تركيا.

حبيبي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن الرحلة من تركيا إلى طرابلس والعكس تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام أو ما يعادل 72 ساعة على حسب حالة البحر.

وأشار إلى أنهم يعملون على محاولات تسيير رحلات إلى موانئ دولية أخرى على غرار تركيا.

ولفت إلى أن سفينة كافالاي تسع 800 راكب وما يقارب 150سيارة شحن إضافة لشحن البضائع، ناهيك عن توفر كافة الخدمات لراحة المسافرين.

حبيبي نوه في ختام تصريحه إلى قيامهم بتعويم الرصيف العائم بميناء طرابلس البحري عقب قيام أعمال صيانة لأعطاب وشروخ حاصلة بالرصيف.