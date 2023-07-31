ليبيا.. “المنفي” و”المشري” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية ونتائج لجنة 6+6

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الإثنين في طرابلس، رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ونتائج اللجنة المشتركة 6+6.

كما بحث الطرفان كيفية البناء على نتائج اللجنة المشتركة 6+6 للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قريباً ذات مصداقية تتطلب بيئة من الاستقرار وتعزيز المصالحة والتوافق بين الليبيين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، استقبل أمس الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وخلال اللقاء، أحاط باتيلي، المنفي، بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على مخرجات 6+6، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين.

وأشاد المبعوث الأممي بكلمة المنفي، أمام قمة روسيا – إفريقيا والتي تناول فيها أهم القضايا الوطنية التي تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في مصالحة وطنية شاملة وانتخابات عامة وتنمية مستدامة وصون الوحدة الوطنية وضمان استقلالية الإرادة والقرار الوطني.

Trending النهر الصناعي الليبي: إصلاح خط مياه “أجدابيا _ بنغازي” سيستغرق 20 يوما