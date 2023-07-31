“المنقوش” تؤكد على أهمية تحديد آليات التعامل المهني مع المنظمات الدولية وبرامجها

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية نجلاء المنقوش ظهر اليوم الاثنين وزير الحكم المحلي في الحكومة المنتهية بدر الدين التومي بمقر الوزارة.

ناقش اللقاء بعض الملفات المرتبطة بالتعاون الدولي لوزارة الحكم المحلي وتطوير مسارات التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات عمل الوزارة، وسُبل الرفع من مستوى التنسيق بين الوزارتين.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحديد آليات التعامل المهني مع المنظمات الدولية وبرامجها المنفذة في ليبيا وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمهنية، ووفقاً لما يحدده الجانب الليبي من احتياجات.