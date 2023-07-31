وزارة الاقتصاد تبحث استعدادات إقامة معرض تمكين المرأة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال الترتيبات اللازمة لإقامة معرض تحت شعار “أثر التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم التنمية المكانية”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه جرى خلال اللقاء بحث آلية تنظيم وزارة الدولة لشؤون المرأة للمعرض بمشاركة المؤسسات المحلية والدولية المعنية بما يحقق أهدافه وتطلعات حكومة الوحدة الوطنية في دعم المرأة وتمكينها بقطاع الاقتصاد والتجارة

وتطرق اللقاء إلى محاور المنتدى المزمع اقامته على هامش المعرض بعنوان “ريادة المرأة للمشروعات الصغرى والمتوسطة بحوض البحر الابيض المتوسط” وعرض تجارب رائدة لعدد من السيدات الليبيات ومن دول الجوار بمشاركة الخبراء والمستشارين لدى عدد من المؤسسات المحلية والدولية المختصة.

وحضر اللقاء مستشار وزير الاقتصاد ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض والمدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمدير العام لمركز تنمية الصادرات ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير مكتب تمكين المرأة بالوزارة.