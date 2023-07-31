المنفي يتابع عمل 3 سفراء ليبيين  

العنوان-طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، ثلاثة من سفراء ليبيا بالخارج، وذلك في إطار متابعته العمل الدبلوماسي، والمكلفين به.

والتقى المنفي مندوبة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف لمياء بوسدرة، وسفير ليبيا لدى قطر محمد اللافي، وسفير ليبيا لدى جزر القمر عبدالحليم الشهيبي، وذلك في إطار متابعته عمل السفراء بالخارج.

ويأتي لقاء المنفي رؤساء البعثات الليبية الثلاثة بالخارج عقب اجتماعه، في وقت سابق اليوم، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الذي ناقش معه مستجدات الأوضاع السياسية، وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.