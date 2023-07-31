تيليسور: باتيلي نجح في تحقيق المراحل الأولى في طريق الاستقرار السياسي

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته شبكة “تيليسور” التلفزيونية الفنزويلية الناطقة بالإنجليزية للدعم المقدم إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإعادة توحيد ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن نية جديدة لدمج عناوين جديدة مثل القادة الاجتماعيين وممثلي المجتمع في العملية السياسية ما قاد لاعتراف الأحزاب ذاتها بالأمر لكونه سابقة من شأنها أن تجعل البحث عن أرضية مشتركة وتحقيق توافق سياسي أكثر تعقيدا.

ووفقا للتقرير تميل أحدث التقاليد بقوة إلى المركزية الحزبية في وقت يحرز فيه باتيلي تقدما في مهمته لقيادة ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة فرغم كل التوقعات ضده فقد نجح في تحقيق المراحل الأولى في طريق الاستقرار السياسي.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى رؤية العديد من المحللين ممن يعتقدون أن المهمة ما زالت صعبة التنفيذ بنجاح لأن واحدة من أهم المجالات الضعيفة في خارطة الطريق الأممية تتمل في كونها لا تشمل الأحزاب بصفة متعاونين مباشرين في العملية السياسية.

ترجمة المرصد – خاص