“شركة الكهرباء”: مستمرون بإصلاح الأعطال الطارئة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن مواصلها بإصلاح الأعطال الطارئة التي حدثت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي عملت من خلال بالكشف عن كابل معطوب بمنطقة جنزور (كوبري الجعافرة مقبرة استرادا) وتم إجراء عمليات الحفر والقيام بوصلات للكابل المعطوب، و إرجاع التيار الكهربائي .

وأضافت عبر صفحتها على فيسبوك أنه تعمل على وضع وصلة ضغط عالي على كابل معطوب بشارع ابو در الغفاري في مشروع الهضبة ضمن أعمال الصيانة الطارئة.

كما أعلنت عن استبدال محول معطوب بمحول جديد ومفتاح منخفض بمنطقة سيدي خليفة ضمن أعمال الصيانة الطارئة المتواصلة لإصلاح الأعطاب التي حدثت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بنغازي.