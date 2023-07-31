وزارتي الخارجية والحكم المحلي تبحثان وضع آليات مشتركة للتعامل مع المنظمات الدولية

العنوان-طرابلس

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، لهدف مناقشة وضع آلية مشتركة للتعامل مع المنظمات الدولية من قِبل الوزارتين.

وناقش الوزيران، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، بعض الملفات المرتبطة بالتعاون الدولي لوزارة الحكم المحلي، وتطوير مسارات التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات عمل الوزارة، وسُبل رفع مستوى التنسيق بين الوزارتين، وفق ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تحديد آليات للتعامل المهني مع المنظمات الدولية وبرامجها المنفذة في ليبيا وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمهنية، ووفقاً لما يحدده الجانب الليبي من احتياجات.

أوضحت وزارة الحكم المحلي أن المنقوش والتومي أكدا أهمية تحديد آليات مشتركة بين الوزارتين، لتنظيم التعاون مع المنظمات الدولية، وتقييم برامجها المنفذة في ليبيا وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمهنية، ووفقاً لما يحدده الجانب الليبي من احتياجات. كما شددا على أهمية أن تكون هناك متابعة فنية من المؤسسات الليبية ذات العلاقة لكل مراحل تنفيذ البرامج المقدمة من المؤسسات الدولية في شتى المجالات.

كما أكد التومي من جانبه عزم وزارة الحكم المحلي مواصلة تأهيل كوادرها العاملة بكل مستويات الإدارة المحلية في ليبيا، وأن تكون الاستفادة من البرامج الدولية المقدمة من شركاء ليبيا في التنمية والمنظمات الدولية وفقاً للمتطلبات التي تحددها السلطات الليبية المختصة في جانب رفع الكفاءة الفنية وبناء القدرات، في ظل مرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها البلاد.